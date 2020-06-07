شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد حلمى يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد حلمى على حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" فيديو يحاول فيه مواساة طلاب الثانوية العامة، وقال لهم: "مفيش مشكلة لو ما عملتوش حفلة تخرج، وحظكم وحش السنة دى، والحمد لله إنكم بخير".

يذكر أن النجم أحمد حلمى قد شارك جمهوره صورة طريفة خلال ركوبه السيارة، حيث ارتدى كمامة ونظارة وجاكت، كما حرص على تغطية رأسه بالكامل، رغم من ارتفاع درجات الحرارة، وكتب فى تعليقا على الصورة التى نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام": "بوليس الكورونا".

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وتأتى صورة "حلمى" فى ظل انتشار فيروس كورونا فى مصر والعالم، وما تبعه من إجراءات احترازية بالبقاء فى المنزل، خشية من التعرض لعدوى فيروس كورونا.

واعتاد أحمد حلمى، خلال الفترة الأخيرة على نشر صور وفيديوهات طريفة عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعى، لتشجيع المصريين للبقاء فى المنزل والالتزام بقيود التباعد الاجتماعى والحجر الصحى، للحد من نمو الفيروس التاجى.

ويشار إلى أنه فى سرية تامة، يقدم النجم أحمد حلمى الجزء الثانى من فيلمه الشهير "عسل أسود"، على خشبة المسرح، الذى يعود للوقوف على خشبته بعد غياب 20 عامًا، حيث اختار حلمى "عسل أسود" لتقديمه واستكمال أحداثه، بعد النجاح الكبير الذى حققه الفيلم منذ عرضه عام 2010 خاصة أن أحمد حلمى يعتبره الأهم فى مشواره.