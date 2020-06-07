شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم تعرضوا لمشاكل بالقلب الفترة الماضية .. منهم هنيدي والكينج محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الفترة الماضية خضع بعض من نجوم الفن لعمليات قسطرة بالقلب وتركيب دعامات،منهم الفنان محمد هنيدى الذى اضطر إلى الإعلان عن وعكته الصحية، وإنها السبب لعدم حضوره جنازة والده الروحى الفنان حسن حسني وكشف أن ما منعه من الحضور خضوعه لجراحة في القلب بعد وعكة صحية، استلزمت تركيب دعامات.

حيث أنه «شعر بضيق في الصدر، وخضع لفحوصات شاملة، وطالبه الأطباء، بسرعة تركيب دعامات في القلب، وبالفعل وافق، وتمت العملية بنجاح. وهو حالياً يخضع لفترة راحة، قبل العودة الى حياته الطبيعية».

كذلك الفنان القدير أشرف زكى ونقيب الممثلين تعرض لنفس الوعكة الصحية التى تعرض لها النجم محمد هنيدى أدت الى إلزامه باجراء عملية تركيب دعامتين بالقلب .

ومن قبلهما تعرض نجوم أخرون لنفس الوعكة الصحية منهم الكينج محمد منير حيث أنه منذ عدة سنوات شعر بحالة من الإرهاق الشديد أجبرته على التوجه إلى احد المراكز الطبية المتخصصة فى أمراض القلب للاطمئنان على حالته الصحية، الأطباء نصحوه وقتها بضرورة إجراء جراحة فى القلب وتركيب دعامتين.

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الفنان القدير يوسف شعبان كان قد تعرض لنفس الإصابة منذ عدة سنوات حيث كان يعانى من آلام بالصدر وقصور بالشريان التاجى، مما استدعى عمل قسطرة تشخيصية ، وأظهرت وجود ضيق بالشريان التاجى، وهو ما استدعى دخوله المستشفى، وعمل قسطرة وتركيب دعامات.

ومن جانبة كشف الدكتور أحمد فتحى أستاذ أمراض القلب عميد معهد القلب القومى السابق ان الارهاق الشديد والجهد الذهنى وراء تلك الاصابة وطالب الجميع بالراحة البدنية والنفسية والانتظام فى مواعيد النوم بالإضافة إلى الاقلاع عن التدخين والمحافظة على مستويات الكولسترول في الدم الحفاظ على الوزن وخاصة لمرضى السكري وعدم الضغط النفسى والعصبى وإتباع نظام غذائى

تجنب ممارسة التمارين الشاقة ويمكن ممارسة التمارين الخفيفة مثل المشي والابتعاد عن حمل الأشياء الثقيلة على الأقل بعد العملية