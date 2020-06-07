شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أغنية "غريب الحب" لرامي صبري تريند "يوتيوب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتل النجم رامي صبري تريند ومؤشرات البحث على موقع الفيديوهات "يوتيوب بأغنية "غريب الحب" تتر مسلسل "فرصة تانية" التى طرحها على قناته الرسمية وحققت نسب مشاهدة عالية اقتربت من ربع مليون مشاهدة، ودائما يفاجئ جمهوره بعمل مختلف سواء بطرح أغنية جديدة أو كليب أوغيره.

وغني مؤخرا أيضًا على قناته الرسمية اليوتيوب أغنيته الشهيرة "حبيبى الأولانى" من داخل الاستديو الخاص به، بعد 14 سنة من طرحها وكانت السبب فى معرفة الجمهور به، ونشر فيديو غنائه للأغنية على قناته الرسمية باليوتيوب، والأغنية ألحان رامى صبرى وكلمات عمر طاهر وتوزيع طارق توكل .

وغنى رامى صبرى فى رمضان الماضى أغنية تتر بداية مسلسل "فرصة تانية" للنجمة ياسمين صبرى، بعنوان "غريب الحب" ولاقت إعجاب الجمهور واعتبروها من أفضل أغانى تترات مسلسلات رمضان، وهى من كلمات تامر حسين، ألحان مدين وتوزيع نادر حمدي.

مسلسل "فرصة تانية" معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى.

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وحقق رامى صبرى مؤخرا، من خلال أغنية "حياتى مش تمام، التى طرحها عبر قناته الخاصة بموقع اليوتيوب منذ 3 أشهر، أكثر من 10 ملايين من المشاهدات، من كلمات وألحان عزيز الشافعى.