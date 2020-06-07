شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. مى عمر تشعل إنستجرام بفستان أحمر قصير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة مى عمر صورة لها بفستان أحمر قصير على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، أشعلت بها المنصة وتفاعل معها المتابعون، وأثنى عليها الكثيرون وعلى جمالها فى الصورة.

وكانت مى قد احتفلت منذ أيام بعيد ميلاد والدتها، والتى قررت أن تحتفل معها بهذه المناسبة بطريقة مختلفة عن كل الأعوام السابقة، حيث احتفلت معها من خلال مكالمة فيديو، ويأتى ذلك تنفيذ لتطبيق التباعد الاجتماعى لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

ونشرت مى عمر صورة لها وهى تمسك هاتفها المحمول، عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها: "النهاردة عيد ميلاد مامتى ودى أول مرة ما نحتفلش مع بعض، واحتفالنا كان بمكالمة فيديو، بحبك يا أمى وصعب أوى منكنش مع بعض فى يوم زى ده. ربنا يخليكى لينا ويحفظ أهالينا جميعا".

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يذكر أن آخر أعمال الفنانة مى عمر، مسلسل "الفتوة"، بطولة كل من: ياسر جلال وأحمد صلاح حسنى ونجلاء بدر ورياض الخولى وأحمد خليل وهنادى مهنى وأحمد خالد صالح وليلى أحمد زاهر ومها نصار وأحمد جمال سعيد وعايدة رياض وضياء عبد الخالق ومحمود حافظ ومجدى فكرى وعهدى صادق وغفران محمد، ومن تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى.