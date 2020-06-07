شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنانة عفاف شعيب.. وتشييع الجثمان غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل، شقيقة الفنانة عفاف شعيب، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الجثمان غدا الأحد دون أية مراسم تنفيذا للإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد

وكان أخر أعمال الفنانة عفاف شعيب مشاركته في موسم منتصف العام من خلال مسلسل "ختم النمر" من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، اسلام جمال، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.

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ويعتبر مسلسل "ختم النمر" هو البطولة الأولى للنجم أحمد صلاح حسنى فى الدراما التليفزيونية، بعدما قدم العديد من الأعمال الناجحة خلال الفترة الماضية، آخرهم مسلسل "حكايتى" مع الفنانة ياسمين صبرى العام الماضى، ويشارك فى بطولة مسلسل "ختم النمر" كل من عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ميرهان حسين، تأليف محمد عبد المعطى، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج سينرجى.