شكرا لقرائتكم خبر عن المطرب أمير يوسف يعلن إصابته بفيروس كورونا ويطلب الدعاء من جمهوره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المطرب الشاب أمير يوسف، عضو فريق كلاكيت باند السابق، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، من خلال منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلاً: عملت أشعة مقطعية، والدكتور قالي عندي كورونا.

وتابع: الحمد لله على كل شيء، بس أمانة أدعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت وفى المستشفى قالي اعزل نفسي ف البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات.

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واستكمل: أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح، جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات، ودلوقتي دايخ بحاول أطمن نفسي، بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل ايه، ادعولي بالله عليكم

أمير يوسف كان عضوًا ضمن الفريق الغنائى "كلاكيت باند"، ولكنه أنفصل عنهم بعد 4 سنوات من العمل معهم، وقدم العديد من أغنياته التي حققت له أهدافه الفنية منها "أنا سطرين" مع فريق أسفلت، "نور الفلاش" مع مروان أنور، "إنسان سابق" مع فريق كلاكيت، و"بنوتة" و"بكرا أحلى".