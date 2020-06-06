بيومي فؤاد: لن أكون خليفة حسن حسني.. وهذا سبب غيابي عن جنازته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قال الفنان المصري بيومي فؤاد، إن الفنان الراحل حسن حسني، عملاق في الفن، وأسعد المشاهدين كثيراً تماماً مثلما أبكاهم في أدواره الكثيرة والمتنوعة.

بيومي فؤاد أضاف خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج “التاسعة”، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: “الناس لما بتقول إن بيومي فؤاد خليفة حسن حسني أكون في قمة سعادتي..لكن أنا مش خليفة أبداً ..لأنى مش ممكن أكون مثله أبداً..وأنا مش بقول الكلام ده لأنه توفى رحمة الله عليه.. بل قلتها في حياته أننى لن أستطيع أن أكون مثله”.

وتابع، الراحل العملاق حسن حسني كان لديه توليفة وتنوع غير عادي يستطيع أن يضحك الآخرين ويستطيع أيضاً أن يبكيهم.

وكشف “فؤاد”، سر غيابه عن جنازة الراحل حسن حسني، قائلاً:” كان هناك اتفاق بين الممثلين على أننا سنشارك في صلاة الظهر ومن ثم نقيم صلاة الجنازة ودفنه عقب ذلك”، موضحاً أنه نزل من منزله في تمام الساعة الحادية عشر ظهراً، وعندما وصل إلى الكوبري المؤدي إلى المدافن بطريق الفيوم علم أنه تم دفن الراحل، فأمر سائقه أن يعود، وتابع:” أنا مش رايح أخد اللقطة ..أنا رايح اشارك في الجنازة..أنا بروح الجنازات ومش بروح العزاء”.