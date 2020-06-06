ابن محمد رمضان يتعرض للتنمر بسبب لون بشرته.. والفنان يتدخل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استغلالا للظروف الراهنة، حرص الفنان المصري محمد رمضان على ممارسة دوره كأب وإعطاء ابنه مجموعة من التعليمات حول كيفية تعقيم غرفته، وهو ما نفذه خلال أغنيته الجديدة كورونا فيروس.

وكشف رمضان في عدة منشورات له على صفحته بإنستغرام كواليس تصوير كليبه الجديد كورونا وعلق قائلا "علمت إبني #علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس .. الأغنية في خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب .. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم ثقة_في_الله_نجاح ".

كما تعرض محمد رمضان، للتنمر من قبل بعض المتابعين الذين سخروا من لون بشرة نجله الأسمر بعدما ظهر معه في كواليس تصوير أغنيته الجديدة المقرر طرحها خلال الساعات المقبلة.

وقالت إحدى المعلقات: "أسود زي أبوه المصيبة محدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها"، ليرد عليها رمضان بقوله: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

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كما ظهر رمضان، في صورة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، يرتدي فيها "روب"، إضافة إلى وسائل الوقاية من الفيروس التاجي وهي قناع وجه "كمامة" وقفازات يد "جوانتي"، و يتعاون رمضان مع المخرج محمد سامي، في الأغنية الجديدة.

وتهدف أغنية رمضان إلى توعية الناس بمخاطر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطرق الوقاية التي تتركز في الأساس على ضرورة غسل الأيدي والتباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق، نشر محمد رمضان مقطع فيديو ظهر فيه وهو يرتدي ملابس الأبطال الخارقين قائلا: "طب يلا لينك القناة على البايو اشترك وخليك أول واحد يشوف كليب كورونا ڤيروس خلال أيام على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وقدم محمد رمضان في شهر رمضان 2020 مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، بطولة أحمد زاهر، وعبد العزيز مخيون، وإدوارد، وروجينا، ومحمد علاء، ونور، ودنيا عبد العزيز، ومحمد علاء، وريم سامي، ومحمد داش، ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول مجموعة من الأشقاء الذين يقتلون زوجة شقيقهم وابنه من أجل الميراث.