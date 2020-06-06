عبود وشهد برمدا يردان على أنباء خلافهما.. والأخيرة: مضطر يحترمني

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداولات كثيرة طالت الفنان السوري الشاب عبود برمدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلاف مع شقيقته شهد برمدا، حيث نفى ذلك خلال لقائه على قناة otv اللبنانية مؤكداً عدم وجود أي خلاف مع شقيقته، معلقاً على ذلك بطريقة كوميدية بالقول: "نختلف حول من لديه متابعون في انستغرام".

واستبعد عبود برمدا فكرة إقامه أي ديو يجمعه مع شقيقته شهد لأنهما مختلفان في الألوان الغنائية بحسب قوله. كاشفاً عن تحضيراته لأغنيتين جديدتين سيقوم بالإفصاح عنهما عندما تكون تفاصيلهما كاملة.

وبيّن برمدا أنه اكتشف خلال الحجر المنزلي الذي كان مفروضا أنه طباخ ماهر ومن أكثر الأكلات التي يقوم بتحضيرها هي "الكبسة" السورية.

وحول السوشال ميديا وعلاقته معها لفت برمدا إلى أنه لا يرغب بتداول الأمور الخاصة عن حياته كثيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنما يقوم بنشر ما يتعلق بأعماله الفنية.

وأشار الفنان السوري إلى أن علاقته مع الفنان التونسي صابر الرباعي ما زالت جيدة عقب انتهاء برنامج "ذا فويس" ويقوم بالتواصل معه بشكل دائم من خلال "واتس أب".

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ورداً على شائعات خلاف الأخوين شهد وعبود برمدا نشرت الفنانة شهد منشورا عبر الفيسبوك عقب الحلقة وكتبت: "وانا صرت سمعانة كتير هالاشاعة عن الخلافات بيني وبين اخوي بس كتير بضحك كل ما بسمع لأنو اكتر شي ممكن نختلف عليه لما بستلمو وبتساءل عليه، وهو مضطر يحترمني لأني اختو الكبيرة وبياكل حالو من جوا وما بيحكي اكيد اخوي بشوف حالي فيه وبكل شي عم يعملو وانا اول الداعمين الو بكل شي بحياتو".

يذكر أن عبود برمدا أطلق مؤخراً أغنية له حملت عنوان "صدق بقى" كلمات علي المولى وألحان فضل سليمان وتوزيع ميشيل فاضل، وسبقها أغنية "بتحبيني" من كلمات رامي كوسا وألحان يزن الصباغ وتوزيع إيليا نستا والتي حصدت نتائج إيجابية.

بالإضافة لغنائه شارة مسلسل "فوضى" للمخرج سمير حسين وتأليف حسن سامي يوسف ونجيب نصير، والشارة من كلمات موريس منصور، وألحان طاهر ماملي، وتوزيع رافي فقس.

بينما كانت بداياته في عالم الغناء منذ عام 2015 عندما شارك في برنامج "ذا فويس" الموسم الثالث ووصل إلى مراحل متقدمة.