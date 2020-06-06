وفاة مها العجلان والدة السعودية شوق عبد العزيز.. والابنة تنتقد خطأ الجمهور

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت مواطنة سعودية تُدعى مها العجلان ضجّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب وفاتها بعد معاناة مع المرض، الأمر الذي جعل الجمهور يتعاطف معها بنشر كلمات النعي والمواساة وتصدر اسمها قائمة الأعلى تداولا عبر تويتر السعودية مساء السبت.

وبحسب ما أكد المتابعون فإن مها العجلان تعد والدة إحدى مشهورات التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية وهي شوق عبدالعزيز، بينما دشّن مغردون وسم #وفاه_مها_العجلان، فكشف بعضهم تفاصيل حول حياتها الخاصة ومرضها.

وأعلنت وفاة مها العجلان ابنتها شوق عبدالعزيز عبر حسابها في موقع "تويتر" فقالت: "إن لله وإن إليه راجعون .. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي .. انتقلت الى رحمة الله تعالى والدتي دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة واللهم ألهمنا الصبر واربط على قلوبنا".

الغريب أن تصدر وسم وفاة مها العجلان للترند جاء بسبب تعاطف الجمهور مع طبيعة المرض الذي تعاني منه السعودية الراحلة حيث أكدوا أنها توفيت متأثرة بإصابتها بورم خبيث في الدماغ تعاني منه منذ 6 سنوات وأنها عانت خلال اليومين الماضيين تحديدًا من المرض وأدخلت العناية المركزة ولم تمكث بها سوى 4 أيام ورحلت.

إلا أنه وبمرور الوقت تم الإعلان عن الخطأ بهذه المعلومة الخاصة بمرضها لاسيما وأن العديد من المواقع الإخبارية تداولت وفاة مها العجلان بالمرض الذي كشف عنه الجمهور.

وتم الكشف عن خطأ هذه المعلومة بواسطة ابنتها شوف عبدالعزيز قائلة إنها عندما رأت صعود وسم #وفاه_مها_العجلان للترند وتداول معلومة خاطئة بشأن مرضها كان لابد أن توضح الأمر مؤكدة أن هذه المعلومة خاطئة وأن والدتها كانت تعاني من التصلب اللويحي وليس ورمًا خبيثًا بالدماغ مطالبة الجمهور بعدم التكهن ونشر معلومات خاطئة.

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وقالت شوق عبدالعزيز في تغريدة لها عبر "تويتر": "أرجوا محد يفتي ويكذب في موضوع وفاة أمي! سبب الوفاة هي مضاعفات أشد أنواع التصلب اللويحي، تم تشخيصها قبل سنه لكن ما دخلت المستشفى إلا من شهرين.. قلة أدب وذوق السؤال أصلًا لكن لأن الموضوع كبر فلازم الناس تعرف".

يُذكر أن شوق عبدالعزيز إحدى مشهورات التواصل الاجتماعي في المملكة ويتابعها في حسابها على تويتر أكثر من 150 ألف شخص بينما تحظى بأكثر من نصف مليون متابع في حسابها على إنستغرام وتعد من بين المشهورات المهتمات بالموضة والأزياء.

والتصلب اللويحي هو مرض يصيب الجهاز العصبي المركزي؛ ما يؤثر فورا على الدماغ والحبل الشوكي، كما يعمل على إتلاف الغشاء المحيط بالخلايا العصبية الذي يسمى المايلين؛ ما ينتج تصلبا في الخلايا ومن ثم بطء أو توقف سير السيالات العصبية المتنقلة بين الدماغ وأعضاء الجسم كافة.

ومع مرور الوقت يفقد مريض التصلب اللويحي القدرة على الإحساس وتضعف رؤيته، كما تفقد أطرافه القدرة على الحركة تدريجيا؛ ما يؤدي إلى الشلل التام.

وتظهر أعراض التصلب اللويحي بشكل مفاجئ على المريض، وتختلف حدتها بحسب درجة الإصابة ومكانها، ولكن أبرزها تنميل في الأطراف، تشنج حاد في العضلات، خلل في التوازن، تشوش في النظر وصعوبة بالكلام وتأثر الذاكرة.