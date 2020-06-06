شكرا لقرائتكم خبر عن رغم اختلافها معه.. إليسا فاجأت سليمان فرنجيه على الهواء وتمنت توليه الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دومًا ما تعد المطربة إليسا واحدة من أكثر نجمات لبنان اهتمامًا بالوضع الداخلي في بلدها، حيث تهتم بالقضايا التي تندلع علي الساحة من وقت لآخر، ودومًا ما تكشف عن آرائها السياسية عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر من حين لآخر، إلا أن المفارقة الأخيرة تمثلت في عدم اقتصار آراء اليسا السياسية علي السوشيال ميديا فحسب، وإنما ظهرت خلال برنامج تليفزيوني فاجأت من خلال ضيوفه السياسيين لمقابلة شخص دومًا ما أعلنت عن إعجابها بها.



اليسا وسليمان فرنجيه

هذا الشخص هو السياسي اللبناني ورئيس حزب "المردة" ​سليمان فرنجيه، والذى كان ضيفاً على برنامج "صار الوقت" الذى يقدمه الإعلامي مارسيل غانم، حيث فاجأت إليسا المذيع والضيف بتوجهها إلي الاستديو أثناء إذاعة الحلقة، ودخلت علي الهواء بهدف إعلان مدى احترامها الكامل التي تكنه لضيف البرنامج سليمان فرنجيه، وأضافت بأنها تعتز للغاية به، ودومًا ما تمتلك في داخلها إعجابًا به وبآرائه السياسية، وذلك رغم اختلافه الكبير مع آرائه إلا أنها في نفس الوقت تتمني بأن يصبح رئيساً للبلاد لسبب واحد يتمثل في شعورها بمدي صدقه.

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وما أن ظهرت النجمة إليسا خلال الحلقة وتبادلت الحديث مع الضيف حتي أثارت إعجاب متابعيها ممن أثنوا عليها لأسباب عديدة أهمها مثلما ظهر علي السوشيال ميديا سببين الأول كما ذكرنا اهتمامها ومتابعتها الدائم لقضايا بلادها.. ثاني الأسباب يتمثل في مدي إعجابها بآراء شخص مختلف معها في الرأي لدرجة تمنيها أن يصبح رئيس رغم هذا الاختلاف.