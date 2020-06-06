شكرا لقرائتكم خبر عن تيام قمر يشارك والده مصطفي قمر فيلمه "حريم كريم 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الفنان الشاب تيام قمر نجل النجم مصطفى قمر فى أحداث الجزء الثانى من فيلم "حريم كريم" الذى يقوم بتصويره خلال الفترة المقبلة، حيث يعقد والده بطل العمل جلسات مكثفة مع الكاتبة زينب عزيز من أجل الاستقرار على التفاصيل الأولية للعمل الذى يراهن عليه ويقدمه بشكل يليق به وبجمهوره .

تيام قمر يشارك لأول مرة تمثيل دور كوميدى ضمن أحداث العمل الذى يظهر فيه بدور مختلف وجديد عن أدواره السابقة بعد ظهوره فى عدد من الاعمال بأدوار مختلفة والتى كان آخرها مسلسل "خيانة عهد" فى موسم رمضان الماضى .



مصطفى قمر وتيام نجله

فيلم "حريم كريم" الجزء الأول تم طرحه عام 2005 وشارك فى تقديمه النجمة ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة، وعلا غانم وريهام عبد الغفور ومن إخراج على إدريس .

ولم يكن هذا التعاون الأول الذى يجمع بينهم فقد ظهر تيام فى فيلم والده الأخير "فين قلبى" كضيف شرف والذى شارك فى بطولته الفنانة يسرا اللوزى وشيرى عادل وإدوارد.

وأكد الفنان الشاب تيام قمر فى تصريحات سابقة أن والده المطرب مصطفى قمر أعجب بأدائه فى تجسيد الشخصية التى قدمها ضمن مسلسل "خيانة عهد"، الذى تم طرحه فى موسم رمضان الماضى مع الفنانة يسرا وعبير صبرى وخالد سرحان وبومى فؤاد وآخرون وحقق من خلاله نجاح كبير.

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وأضاف أن والده دائما ما ينصحه أن يكون طبيعيا وليس مفتعلا، وبعد كل حلقة يتحدث معى يقول لى رأيه، وشخصيا كنت مبسوط بتعليقاته .

وقال تيام أنه تحمس لشخصية على الذى قدمها من خلال العمل من خلال جلسات عمل مع المخرج سامح عبدالعزيز والمؤلف أحمد عادل، ووضع خطوط للشخصية، فهم ساعدونى كثيراً بالإضافة إلى بذل كل جهدى لأخرج ما فى داخلى.

وأشار إلى أن شخصيته فى المسلسل تعتبر مركبة وانطوائى لا يحب التحدث والتعامل مع الآخرين، وظللت فترة طويلة أحضّر لها حتى تخرج بالشكل المطلوب .



تيام قمر

مسلسل "خيانة عهد" تم عرضه على قناة الحياة، وهو من بطولة كل من: يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة