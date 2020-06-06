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شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تشارك فى مهرجان جنيف السينمائى بـ"هذه ليلتى" والان مع تفاصيل الخبر
تدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجهان لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجهان معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.
ويقام مهرجان چنيف السينمائى الدولى فى الفترة بين 6 نوفمبر إلى 15 من نفس الشهر، ويعرض المهرجان برنامجًا يضم أفلامًا ومسلسلات تلفزيونية وفنونًا رقمية لمدة عشرة أيام كل عام، ويفتح الباب للابتكار والموسيقى والمواهب الصاعدة فى برامج المهرجان المختلفة.
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