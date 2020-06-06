شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب وراء توقف وتأجيل فيلم رامز جلال "هيكل نظمى".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع فيلم رامز جلال الجديد "هيكل نظمى" تأجيل استئناف تصوير الفترة الحالية رغم بدء تصويره الأشهر الماضية، حيث كان مفترض أن ينافس به رامز جلال فى موسم عيد الفطر المقبل، ولكن هناك عدة أسباب أدت إلى توقف التصوير الفترة الماضية وتأجيله لشهر أغسطس المقبل.

انشغال بطل العمل بتصوير برنامجه الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

انشغال غادة عادل بتصوير مسلسل "ليالينا 80" الذى عرض فى شهر رمضان الماضى.

الأزمة التى تمر بها البلاد وهى فيروس كورونا وصعوبة رجوع التصوير مرة أخرى بسبب الظروف الملائمة وانتشار الفيروس.

غلق السينمات فى الوقت الحالى وانتظار بطل العمل قرارت الحكومة بعودة فتح السينمات مرة أخرى.

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وانتهى رامز جلال من تصوير 60% من أحداث الفيلم للمخرج محمود كريم، وأوقف التصوير فى نهاية شهر فبراير الماضى، ويتبقى لرامز جلال حوالى شهر تصوير فقط ، ويدخل الفيلم مراحل المونتاج والمكساج.

والفيلم بطولة رامز جلال وغادة عادل، من تأليف لؤى السيد، إخراج محمود كريم، إذ يعد الفيلم التعاون الثالث على التوالي بين المخرج محمود كريم ورامز جلال بعدما قدما سوياً فيلم "رغدة متوحشة" ، وفيلم "سبع البرومة .

ويجسد رامز جلال شخصية "صحفى" خلال أحداث الفيلم، ويتعرض لعدة أزمات ومشاكل، مما يضطره إلى التحايل على تلك الأزمات، بينما تجسد الفنانة غادة عادل شخصية "طبيبة" وتشاركه في تلك الأزمات، ويشارك في بطولته بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف.

ويجمع فيلم "هيكل نظمى" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.

وكانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.