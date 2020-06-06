فيديو| بعد إصابتها بـ"كورونا".. دينا حويدق تطمئن جمهورها وتقدم أحدث حلقات "its show time"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

عرضت قناة CBC بث مباشر لبرنامج It's Show Time عبر موقع "فيسبوك"، الذي تشارك في تقديمه الإعلامية دينا حويدق.

وظهرت في الفيديو دينا حويدق، التي أعلنت إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا، خلال تواجدها في العزل المنزلي.

كما شاركت في تقديم الحلقة التي حل فيها الفنان هاني رمزي ضيفًا، المذيعة مها الصغير من منزلها أيضا.

Advertisements

وطمأنت دينا حويدق متابعيها على حالتها الصحية قائلة إن الأعراض التي تشعر بها بسيطة، مشيرة إلى أنها ستجري مسحة كورونا مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وكانت دينا أعلنت منذ أيام إصابتها بفيروس كورونا.