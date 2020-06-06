محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
عرضت قناة CBC بث مباشر لبرنامج It's Show Time عبر موقع "فيسبوك"، الذي تشارك في تقديمه الإعلامية دينا حويدق.
وظهرت في الفيديو دينا حويدق، التي أعلنت إصابتها مؤخرًا بفيروس كورونا، خلال تواجدها في العزل المنزلي.
كما شاركت في تقديم الحلقة التي حل فيها الفنان هاني رمزي ضيفًا، المذيعة مها الصغير من منزلها أيضا.
وطمأنت دينا حويدق متابعيها على حالتها الصحية قائلة إن الأعراض التي تشعر بها بسيطة، مشيرة إلى أنها ستجري مسحة كورونا مرة أخرى خلال الأسبوع المقبل.
وكانت دينا أعلنت منذ أيام إصابتها بفيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| بعد إصابتها بـ"كورونا".. دينا حويدق تطمئن جمهورها وتقدم أحدث حلقات "its show time" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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