متفوقًا على كرارة ويوسف الشريف.. محمد رمضان أفضل ممثل في استفتاء "الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

فاز الفنان محمد رمضان بلقب أفضل ممثل دور أول، عن مسلسل البرنس، في استفتاء الخليج 365، بنسبة تصويت 41%.

وحل في المركز الثاني الفنان أمير كرارة، عن مسلسل الاختيار، بنسبة تصويت 36%.

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أما في المركز الثالث فجاء الفنان يوسف الشريف، عن مسلسل النهاية، بنسبة تصويت 16%.

يذكر أن استفتاء الخليج 365 استمر قرابة الأسبوعين وشارك به حوالي 58 ألف شخص.