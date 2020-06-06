متفوقًا على كرارة ويوسف الشريف.. محمد رمضان أفضل ممثل في استفتاء "الخليج 365"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
فاز الفنان محمد رمضان بلقب أفضل ممثل دور أول، عن مسلسل البرنس، في استفتاء الخليج 365، بنسبة تصويت 41%.
وحل في المركز الثاني الفنان أمير كرارة، عن مسلسل الاختيار، بنسبة تصويت 36%.
أما في المركز الثالث فجاء الفنان يوسف الشريف، عن مسلسل النهاية، بنسبة تصويت 16%.
يذكر أن استفتاء الخليج 365 استمر قرابة الأسبوعين وشارك به حوالي 58 ألف شخص.
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