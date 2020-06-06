أحمد جمال يهنئ طلاب الثانوية والإعدادية بالنجاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص المطرب أحمد جمال على تهنئة طلاب الإعدادية والثانوية، بالنجاح والانتقال لعام دراسي جديد.

وكتب جمال، تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: " ببارك لكل الطلاب اللي نجحوا سواء من ٣ اعدادي او ١ و ٢ ثانوي مبرووك ومليون مبرووك سنة صعبة وعدت على خير نقفل عليها خلاص".

وأضاف جمال: "و عقبال طلبة ٣ ثانوي حبايبي اللي بدعيلهم من كل قلبي انهم يعدوا السنة دي على خير لأن حقيقي الأزمة صعبة عالكل".

وتابع: "و تكون قرارات السيد الوزير بكره ان شاء الله كلها في صالحهم،

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و اخيراً بقى طلاب الجامعات سواء اللي عندهم أبحاث أو اللي أخر سنة وعندهم امتحانات الله يعينكم و يكلل تعبكم وصبركم بالنجاح والتخرج ان شاء الله

معلش الحياة صعبة في كل مراحلها سواء في الدراسة او بعد التخرج ".

وأكمل أحمد :"بس افتكروا دايما ان كل حاجة بتعدي و كل واحد يحمد ربنا على نعمة أبوه وأمه و صحته وصحة أسرته دول أهم حاجة وأي حاجة بعد كده تهون .. ربنا يوفقكم جميعاً"

يذكر أن آخر أغاني الفنان أحمد جمال، "إحنا مش بتوع حداد"، التي أهداها للشهيد أحمد المنسي ولكل شهداء القوات المسلحة والشرطة، وشارك في تصوير الفيديو كليب الخاص بها، أبناء الشهيد المنسي، بجانب مقاتلين سابقين في القوات المسلحة، وتم عرض الأغنية لأول مرة بالتزامن مع عرض الحلقة 28 من مسلسل "الاختيار"، وهي من كلمات محمد طارق وديع ومن ألحان أحمد جمال وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.