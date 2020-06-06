باكتساح.. "إغلب السقا" أفضل برنامج في استفتاء "الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365: فاز برنامج "إغلب السقا" بجائزة الأفضل في استفتاء "الخليج 365"، بنسبة تصويت 57%. وحل في المركز الثاني برنامج "رامز مجنون رسمي" بنسبة تصويت 19%. أما في المركز الثالث فجاء برنامج "خلي بالك من فيفي" بنسبة تصويت 15%. يذكر أن استفتاء "الخليج 365" استمر قرابة الأسبوعين وشارك به حوالي 58 ألف شخص.



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