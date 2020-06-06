محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365: فازت الفنانة جومانا عن مسلسل خيانة عهد بالأفضل في فئة "ممثلة دور ثان" في استفتاء الخليج 365، بنسبة تصويت 35%. وحلت في المركز الثاني الفنانة سهر الصايغ بنسبة تصويت 20%، عن دورها في النهاية وحب عمري. أما في المركز الثالث فجاءت الفنانة رحاب الجمل بنسبة تصويت 20%، عن مسلسلي "2 في الصندوق" و"البرنس". Advertisements يذكر أن استفتاء الخليج 365 استمر قرابة الأسبوعين وشارك به حوالي 58 ألف شخص. ...

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كانت هذه تفاصيل خبر انتهى التصويت.. الجمهور يختار جومانا مراد أفضل ممثلة دور ثان في استفتاء "الخليج 365" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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