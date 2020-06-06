متفوقًا على "الاختيار".. "البرنس" أفضل مسلسل في استفتاء "الخليج 365"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: نجح مسلسل "البرنس" في تصدر استفتاء موقع "الخليج 365"، فئة أفضل مسلسل ضمن الأعمال التي تم عرضها في رمضان 2020. جاء المسلسل في المركز الأول محققًا نسبة تصويت وصلت لـ42%، من إجمالي الأصوات، بطولة محمد رمضان ونور اللبنانية. Advertisements وحصل على المركز الثاني مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، بعد تحقيقه 36%؛ ليكون المركز الثالث من نصيب مسلسل "النهاية" بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل، بنسبة بلغت 16% من إجمالي الأصوات. يذكر أن استفتاء "الخليج 365" استمر قرابة الأسبوعين وشارك به حوالي 58 ألف شخص.

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