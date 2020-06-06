حريم كريم 2 يجمع مصطفي قمر ونجله تيام

يستعد المطرب مصطفي قمر للعودة للسينما مرة أخري من خلال الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم"، ويعقد حالياً جلسات عمل مكثفة مع مؤلفة الفيلم زينب عزيز ومخرجه علي إدريس للاستقرار علي تفاصيله النهائية. إدريس للاستقرار علي تفاصيله النهائية. Advertisements وللمرة الثانية يجتمع مصطفي قمر مع نجله تيام في فيلم "حريم كريم 2" بعد ظهوره معه في فيلم "فين قلبي" كضيف شرف. في فيلم "فين قلبي" كضيف شرف. يذكر أن الجزء الأول من فيلم "حريم كريم" تم تقديمه عام 2005 وشارك مصطفي قمر بطولته ياسمين عبد العزيز وداليا البحيرى وبسمة وعلا غانم وريهام عبد الغفور وقام بإخراجه على إدريس.

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