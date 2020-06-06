إصابة عضو فريق كلاكيت باند بفيروس كورونا

أعلن المطرب الشاب أمير يوسف عضو فريق كلاكيت باند إصابته بفيروس كورونا، عبر تدوينة على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وقال أمير : عملت أشعة مقطعية، والدكتور قالي عندي كورونا.. الحمد لله على كل شيء، بس أمانة إدعوا لي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت وفى المستشفى قالوا إعزل نفسك في البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات.



وأضاف أمير يوسف: أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح، جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات، ودلوقتي دايخ بحاول أطمن نفسي، بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل إيه، ادعولي بالله عليكم. لله على كل شيء، بس أمانة إدعوا لي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت وفى المستشفى قالوا إعزل نفسك في البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات.وأضاف أمير يوسف: أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح، جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات، ودلوقتي دايخ بحاول أطمن نفسي، بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل إيه، ادعولي بالله عليكم.

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