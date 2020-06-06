فن ومشاهير

وفاة شقيقة الفنانة عفاف شعيب بعد صراع مع المرض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المخرج عصام الشويخ مساء اليوم وفاة شقيقة الفنانة القديرة عفاف شعيب بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الراحلة صباح الغد دون أي ترتيبات تنفيذا لقرار

الدولة الخاص بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس .

 

وكتب الشويخ تدوينة علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيها: "خالص

العزاء للاخت الفنانة العزيزة عفاف شعيب في وفاة شقيقتها رحمة الله تعالى وبركاته عليها للفقيدة الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص العزاء".أعلن المخرج عصام الشويخ مساء اليوم وفاة شقيقة الفنانة القديرة عفاف شعيب بعد صراع مع المرض
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة شقيقة الفنانة عفاف شعيب بعد صراع مع المرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا