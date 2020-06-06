وفاة شقيقة الفنانة عفاف شعيب بعد صراع مع المرض

أعلن المخرج عصام الشويخ مساء اليوم وفاة شقيقة الفنانة القديرة عفاف شعيب بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفن الراحلة صباح الغد دون أي ترتيبات تنفيذا لقرار

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وكتب الشويخ تدوينة علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيها: "خالص

العزاء للاخت الفنانة العزيزة عفاف شعيب في وفاة شقيقتها رحمة الله تعالى وبركاته عليها للفقيدة الرحمة والمغفرة وللأسرة خالص العزاء".أعلن المخرج عصام الشويخ مساء اليوم وفاة شقيقة الفنانة القديرة عفاف شعيب بعد صراع مع المرض