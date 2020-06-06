هاني شاكر يتمنى الشفاء العاجل لـ أشرف زكي

وجه النجم هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، رسالة خاصة للدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. Advertisements وتمنى هاني شاكر الشفاء العاجل لأشرف زكي، قائلًا: كل التمنيات القلبيه بالشفاء العاجل لاعز واغلي صديق ونقيب دكتور اشرف زكي. يذكر أن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية خضع مؤخرًا لإجراء عملية جراحية لتركيب دعامات بالقلب، وأن حالته الصحية حاليًا تتحسن، وكان دكتور أشرف تعرض لأزمة صحية بسبب الجهد الكبير الذي يبذله في النقابة. لتركيب دعامات بالقلب، وأن حالته الصحية حاليًا تتحسن، وكان دكتور أشرف تعرض لأزمة صحية بسبب الجهد الكبير الذي يبذله في النقابة.

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