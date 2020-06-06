فيديو .. محمد كحله وفادي عبد الملك يطرحان أغنية يا رب قدوس

طرح الفنانان محمد كحله وفادي عبد الملك أحدث أغنياتهما والتي تحمل اسم يا رب قدوس، وجاء ذلك عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية يا رب قدوس من كلمات وألحان خالد تهامي، وتوزيع محمد عمار. Advertisements يذكر أن الفنان محمد كحله طرح مؤخرًا أغنية بعنوان البنت دي تجنن، وهي من كلمات وائل توفيق، وألحان مدين، وتوزيع طارق توكل، كما حققت الأغنية نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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