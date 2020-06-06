قنوات النهار توقف برامجها رداً علي إيقاف 5 مذيعين بها

أصدر مجلس إدارة شبكة قنوات النهار قرارا بتعليق البث الحي للقناة و إلغاء برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج و المسلسلات لحين إشعار آخر بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام و نقابة الإعلاميين. نقابة الإعلاميين. وجاء قرار شبكة قنوات النهار رداً علي صدور قرار من المجلس الأعلي للإعلام بإيقاف خمسة من مقدمي البرامج بقناة النهار و بإحالة أحدهم للتحقيق . Advertisements

وقرر المجلس الأعلي للإعلام إيقاف 5 إعلاميات بقنوات النهار وهن "بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وهالة فهمي، وعلا شوشة، والإعلامية والفنانة ريم البارودي" لمدة عام على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، لحين تقنين أوضاعهن بنقابة الإعلاميين بالقيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة المهنة.

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