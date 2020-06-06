كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدحت الكاشف لـ"الخليج 365 الفني": هذا الفارق بين الممثل الدارس وغيره.. وثقتي كبيرة في خريجي المعهد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الموسم الرمضاني لهذا العام مشاركة عدد كبير من طلبة وخريجي المعهد العالي للفنون المسرحية، والذين وضعوا بصمة كبيرة خلال الشهر وتداول الجمهور عبر السوشيال ميديا بعض من مشاهدهم اعجابًا وإشادة منهم.

وتواصل "الخليج 365 الفني" مع دكتور مدحت الكاشف، عميد المعهد العالي للفنون المسرحية لمعرفة رأيه في الشباب الذي شارك هذا العام، ومعرفة الفارق بين الممثل الدارس وغيره.

وقال مدحت الكاشف في تصريح خاص لـ"الخليج 365 الفني": "بشكل موضوعي ودون تحيز لابناء المعهد من خريجين وطلبة، نلاحظ الفارق في مستوى الأداء ورصانته ووضوح الشخصيات وهو لايقلل من جهد الممثلين الآخرين غير الدارسين وحتى النجوم منهم".

وعن الفرق بين الممثل الدارس وغيره قال: "فالممثل الدارس غير ذلك الذي اعتمد على وسائل اخرى لكي يمتهن مهنة التمثيل، فالدارس قد تعلم وأخذ خبرة عملية وعلمية طوال فترة دراسته، تعلم كيف يستخدم أدواته جسمه وصوته وتنظيم انفعالاته".

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وأضاف: "بينما الممثل غير الدارس يؤدي تحت شعار التمثيل هو ألا تمثل أو ان تكون حقيقيًا وطبيعيًا، وأرى ان ذلك لاعلاقة له بفن التمثيل الذي هو تمثيل وابداع وأدوات تعمل لخدمة الابداع والابتكار وما إلى ذلك مما لايتوفر إلا للدارس، ويستثنى من ذلك يسرا في خيانة عهد".

وأشار في رسالة إلى الطلاب الذين لم ينالوا الفرصة هذا العام: "اللى بيدرسوا لسه محتاجين لفرص اكبر وهم قادرون من خلالها كتابة شهادات ميلادهم كممثلين مهمين في المستقبل".

اما الخريجين قال "الكاشف": "فهم يستحقون مكانة اكبر مما قدموه في مقابل الدخلاء والدخيلات على المهنة ولا اقصد فقط النجوم ولكن حتى ممثلي الأدوار التانية والتالتة والرابعة ممن هم لايمتلكون الحد الأدني مقومات ممارسة المهنة، ولكنى متفائل لأنى أثق ثقة كبيرة في خريجى المعهد".

وعن الطلبة والخريجين الذين لفتوا انتباهه هذا العام واثبتوا وحققوا نجاحًا كبيرًا هم: "أحمد الرافعي، عابد عناني، أحمد زاهر، روجينا، أحمد ماجد، سارة الشامي، نهى عابدين، زينب غريب، عبد الرحمن القليوبي، مصطفى غريب، عماد صابر، محمود حجاج، محمد عز، وغيرهم الكثير.