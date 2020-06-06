تراند اليوم : صورة بالأبيض لكارولين عزمي تخطف الأنظار – شاهد

نشرت الفنانة الشابة كارولين عزمى، عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير برفقة كلبها.

وظهرت كارولين عزمى فى الصورة بفستان أبيض ومكياج صاخب.

وجائت تعليقات متابعيها كالتالى:

-جميلة جدا ، وأضاف أخر “قمر ماشاء الله”

وعلقت أخرى “أنا بحبك أوى ..إنتى فنانة جميلة”.

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يذكر أن كارولين عزمى شاركت في مسلسل “ونحب تانى ليه” رمضان ٢٠٢٠ .

مسلسل ونحب تانى ليه يعرض على قناة CBC، وCBC دراما، بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفنى.