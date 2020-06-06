وفاة اعلامي سعودي غرقا في المياة

غيب الموت المذيع السعودي الشاب علي حكمي غرقا في مياة البحر الأحمر بمدينة جازان مساء أمس، وأثار الحادث صدمة كبيرة لكافة محبية ومتابعيه وزملائه بالوسط الإعلامي .

والغريب في الأمر أنه حتي الان لم يتضح أي تفاصيل عن وفاته سوي تقرير المدينة التي توفي بها، وحرص علي نعية الكثيرين من محبيه وزملائه الذين وجهوا له الكثير من الكلمات الرقيقة فمنهم من قال " قبل اقل من ٣ ساعات يصور سناب وعايش حياته وفرحان بالأمطار والأن هو في ذمة الله ! الحياة قصيرة جداً جداً جداً، الله يغفر لك و يرحمك"، وقال أخر " وفاة الزميل الإعلامي علي حكمي غرقًا مساء اليوم #الجمعة ، أسأل الله العلي العظيم أن يتقبله من الشهداء الأبرار ، و إن الله وإن إليه راجعون".

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يشار إلي ان الإعلامي علي حكمي قد بدأ عمله من خلال عدد من المقاطع المصورة عبر تطبيق سناب شات وحقق خلالها نجاحا كبيرا للغاية، وكان أخر ما صوره هو مجموعة من المقاطع للمطر الذي أغرق مدينة جازان وحققت هذه المقاطع نسب مشاهدة كبيرة للغاية، وكان يتميز بالعديد من المواهب ويتابعه الكثيرين علي حساباته الشخصية .