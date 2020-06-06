فنان شاب بعد اصابته بكورونا :"حاسس اني بموت"

فاجئ أمير يوسف مطرب الأندرجراوند الشهيد جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بمنشور له أعلن من خلاله إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وقال أمير يوسف في منشوره "عملت إشاعة مقطعية والدكتور قالي عندي كورونا.. الحمد لله على كل شئ.. بس أمانة ادعولي عشان الصبح كنت حاسس إني بموت.. وفي المستشفى قالي اعزل نفسي في البيت وأنا خايف من القاعدة لوحدي حقيقي خايف ومش لاقي الأدوية في الصيدليات".

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أضاف "أنا خايف من الإحساس اللي جالي الصبح.. جسمي كله كان منمل وبيغمى عليا وفجأة بدون أي مقدمات.. ودلوقتي دايخ بحاول اطمن نفسي واهديها.. بس حقيقي تعبان ومش عارف هيحصل ايه ادعولي بالله عليكم"، وتفاعل معه منشور أمير الكثيرين من نمحبيه ومتابعيه عبر حسابه الرسمي وحرصوا علي الدعاء له لتخطي هذه المحنة، كما حرص عدد كبير من أصدقاء بتقديم نصائح طبية له ، وطالبوا بتوخي الحذر .

يشار إلي ان عدد كبير من مشاهير المجتمع قد اعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا من بينهم الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي ترقد حاليا في أحد المستشفيات وحالتها الصحية غير مستقرة.

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