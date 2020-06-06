حالة من الجدل الشديد أثيرت خلال الايام الماضية حول الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها المطرب حسام حبيب، حيث تردد إنهما علي خلاف شديد وقد نشب بينهم شجار كبير وتدخل به صديقهم المقرب أحمد سعد وانتهي علي مشاجرة بالايدي بين أحمد سعد وحسام حبيب، وأنهما في طريقهم للإنفصال.
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وحرص والد المطرب حسام حبيب علي توضيح الامر ونفي كافة ما تردد وأكد في تصريحات خاصة للجميلة أن نجله وزوجته يعيشون في هدوء شديد خلال الايام الحالية ومثلهم مثل أي زوجين، ودائما ما تعامله شيرين علي أنه والدها أكثر من حسام نفسه. مضيفا انهم عايشين زي السمنة على العسل
كما أكد أن نجله دائما يتعامل مع الشائعات التي تطلق عليه بالتجاهل، ويعلم جيدا أنه نجم ومتزوج من نجمة كبيرة وبالتالي ستنتشر حولهم الكثير من الشائعات، موضحا أن ما يغضبه هو نقل عدد منالمواقع للأخبار دون تحري الدقة، وهذا ما يزيد من انتشار الشائعات .
وكان الفنان أحمد سعد والذي تردد أسمه في الشاعئات التي انتشرت قام بنشر صورة تجمعه بحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب عبر حساباته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي ونفي من خلالها كافة ما تردد أيضا وعلق علي الصورة وقال " "أصحابي وحبايبي.. وكل اللي بسمعه إشاعات" .
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كانت هذه تفاصيل خبر والد حسام حبيب للجميلة :"ابني ومراته زي السمنة على العسل وهذه حقيقة ماحدث بينهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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