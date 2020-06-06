اوعوا يكون عندي كوورنا.. آخر كلمات الراحل حسن حسني لعائلته قبل وفاته

حل أبناء الفنان الراحل حسن حسني ضيوفا علي أحد البرامج التليفزيوينة والتي كشفوا من خلالها الكثير من كواليس الفنان الراحل قبل وفاته بأيام قليلة، فقالت أبنته فاطمة أنه شعر بإعياء شديد قبل وفاته بأيام وتم نقلة للمستشفي لإجراء عدد من الفحوصات الطبية، وكان دائما ما يضحك معي ويسعى لطمأنتي عليه، مشيرة إلي انه شعر بمغص قبل أيام من وفاته وبعد أن نقل للمستفي تبين انه بحاجة إلي إجراء قسطرة بالقلب، وطلب من يومها أن احضر له كمامة حتي لا تنقل له عدوى كورونا. قائلا :اوعي يا ولاد يكون عندي كورونا.

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فيما قال نجلة هشام أنه كان يعتقد انه سيعود بوالده للمنزل مرة أخري بعد الذهاب للمستشفي، وانه توفي بعد إجراء العملية ب 5 ساعات فقط، وانه منذ عامين عاني من وعكة صحية شديدة ولكنه استطاع أن يتغلب عليها ويعود مرة أخري لمنزله ولعمله .

يشار إلي أن أخر أعمال الفنان حسن حسني كان مسلسل سلطانة المعز الذي خاضت به الفنانة غادة عبدالرازق السباق الرمضاني الماضي وشارك في بطولته مجموعة من نجوم الفن من بينهم دينا ومحمود عبدالمغني ومحمود البزاوي.

وكان أخر أعماله السينمائية فيلم خيال مأته مع الفنان أحمد حلمي ومنة شلبي وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وأخرجه خالد مرعي وعرض في موس عيد الأضحي الماضي .

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