دياب: الممثل زي عامل اليومية ولسنا مليونيرات

قال الفنان دياب إن شخصية "مدحت" في مسلسل "فرصة ثانية" لم يكن شريرًا بل كان مريضًا نفسيًا وظروفه أثرت عليه، موضحًا أنه شخص طيب ومن كان يسوق تصرفاته هي الضغوط التي تعرض لها وهو صغير.

أضاف دياب في مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" الذي تقدمه اليوم الأربعاء الإعلامية سالي شاهين على قناة DMC، أن تلك الشخصية لديها فوبيا الامتلاك وخوف من الفقد، أما دوره في مسلسل "الاختيار" وهو الشيخ سالم فكان شخصية عظيمة جليلة واستشهد أثناء الدفاع عن جيش بلده ضد الإرهابيين.

تحدث الفنان عن فترة التعقيم أثناء التصوير وكيف أخذ حذره من فيروس كورونا وأوضح أنه كان يوجد فحص لدرجة الحرارة وتطهير كامل بالكحول كما أنه حين يعود إلى المنزل يستحم بشكل كامل، موضحًا أنه الآن ينزل من البيت للضروريات بل أنه "شبه مبينزلش".

أكد دياب أن "الممثل زي عامل اليومية" وليسوا مليونيرات كما يتخيل البعض، خاصةً وأن المسلسلات كلها بدأت قبل أزمة كورونا وبالتالي لم يكن هناك فرصة للتوقف لأن هناك جهات إنتاجية ستخسر، ولولا ذلك ما خرج من بيته حمايةً لنفسه وأسرته.

"السفيرة عزيزة" برنامج يهتم بشئون المرأة والأسرة تقدمه 6 إعلاميات وهن الإعلامية الكبيرة سناء منصور وجاسمين طه زكي وشيرين عفت ونهى عبدالعزيز ورضوى حسن وسالي شاهين, ويذاع يوميًا في تمام الساعة الثالثة عصرًا على DMC.



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