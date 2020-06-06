أول ظهور لزوجة احمد السقا بعد ظهور نتيجة تحاليل الكورونا

حل الفنان أحمد زاهر ضيفا علي الأعلامية مها الصغير في برنماج its show time الذي يعرض على قناة سي بي سي .

وكشف أحمد زاهر خلال أستضافته تفاصيل وكواليس شخصية "فتحي" الذي حقق من خلالها نجاح جماهيري كبير في رمضان الماضي في مسلسل "البرنس".

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كما تحدث زاهر خلال اللقاء عن تفاصيل تحضيراته لشخصية فتحي مع المخرج محمد سامي، ورأيه في محمد رمضان في أول تجربة تجمعهم، كما تحدث اصعب مشاهده في مسلسل البرنس وسر الكيميا التي تجمعه بينه وبين المخرج محمد سامي.

ويعد هذا هو الظهور الأول لمها الصغير زوجة احمد السقا بعد تاكد عدم اصابتها بكورونا جراء مخالطتها للمضيعة دينا حويدق التي تأكد اصابتها بكوورنا..

يذكر أن its show time برنامج فني متخصص يركز علي صناعة الترفيه بمختلف صورها وأشكالها وكل ما يحيط بها من أمور تجذب الجمهور وتدفعه لمتابعة كل أشكال الفنون، كما يرصد الجديد في السينما والتليفزيون والمسرح والموسيقي بلاضافة إلي تسليط الضوء علي عالم الموضة ومواقع التواصل الأجتماعي وتقدمه دينا حويدق ومها الصغير ويذاع من السبت إلي الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.