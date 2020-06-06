محمد رمضان يرد على التنمر من متابعيه: فخور بلونى ولون أبويا وأولادى

السبت 6 يونيو 2020

في أول تعليق منه للرد على التنمر الذي تعرض له، أكد الفنان محمد رمضان أنه فخور بلون بشرته ولون والده وأولاده، مشيرا إلى أن أولاده سيكونون ضد العنصرية والدليل على ذلك أن والدهم ووالدتهم من لونين مختلفين.



يشار إلى النجم محمد رمضان، أثار حماس الجمهور ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعى، المتشوقين لطرح أغنيته الجديدة "كورونا فيروس"، حيث نشر البرنس صورة دعائية جديدة لكليب الأغنية التى يوعى فيها من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطرق الوقاية التى تتركز فى الأساس على ضرورة غسل الأيدى والتباعد الاجتماعى.

Advertisements

ونشر محمد رمضان، صورة عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، والتى ظهر فيها مرتديًا "روب"، إضافة إلى وسائل الوقاية من الفيروس التاجى وهى قناع وجه "كمامة" وقفازات يد "جوانتى"، مطالبًا جمهوره بانتظار طرح الكليب الجديد لأغنية "كورونا فيروس"، التى يتعاون فيها مع المخرج محمد سامى، حيث من المقرر طرحها قريبا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يويتوب.

يشار إلى أن محمد رمضان شارك فى رمضان المنصرم بمسلسل "البرنس"،وشارك فى بطولته نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج سينرجى.

وقال محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مساء اليوم: أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي.. اللي ربنا خلقه ومبسوط أن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية والدليل أن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".

وفي وقت سابق، شوق النجم محمد رمضان، جمهوره بالكليب الجديد كورونا فيروس، موضحًا أنه سيطرح خلال الأيام القليلة المقبلة على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ونشر محمد رمضان، صورة مع ابنه على، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قائلاً: "علمت ابني علي إزاي يعقم غرفته في كليب كورونا ڤيروس.. الأغنية خلال أيام قليلة على قناتي الرسمية على يوتيوب.. المشتركين في القناة هيشوفوها قبل نزولها بيوم".