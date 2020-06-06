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شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تشارك فى مهرجان جنيف السينمائى بـ"هذه ليلتى" والان مع التفاصيل
السبت 6 يونيو 2020
اختارت إدارة مهرجان چنيف السينمائى الدولى FIFOG - بسويسرا، الفيلم المصرى "هذه ليلتى" للمشاركة المسابقة الرسمية للمهرجان، بطولة ناهد السباعى، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.
تدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجهان لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجهان معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.
ويقام مهرجان چنيف السينمائى الدولى فى الفترة بين 6 نوفمبر إلى 15 من نفس الشهر، ويعرض المهرجان برنامجًا يضم أفلامًا ومسلسلات تلفزيونية وفنونًا رقمية لمدة عشرة أيام كل عام، ويفتح الباب للابتكار والموسيقى والمواهب الصاعدة فى برامج المهرجان المختلفة.
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