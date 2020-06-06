ناهد السباعى تشارك فى مهرجان جنيف السينمائى بـ"هذه ليلتى"‏

السبت 6 يونيو 2020

اختارت إدارة مهرجان چنيف السينمائى الدولى ‏FIFOG‏ - بسويسرا، الفيلم ‏المصرى "هذه ليلتى" للمشاركة المسابقة الرسمية للمهرجان، بطولة ناهد ‏السباعى، شريف الدسوقي والطفل عمرو حساب، الفيلم سيناريو إيهاب ‏عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.‏



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تدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون ‏لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجهان لأحد مناطق القاهرة الراقية، ‏فيواجهان معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات ‏السعادة لطفلها.‏

ويقام مهرجان چنيف السينمائى الدولى فى الفترة بين 6 نوفمبر إلى 15 من ‏نفس الشهر، ويعرض المهرجان برنامجًا يضم أفلامًا ومسلسلات تلفزيونية ‏وفنونًا رقمية لمدة عشرة أيام كل عام، ويفتح الباب للابتكار والموسيقى ‏والمواهب الصاعدة فى برامج المهرجان المختلفة.‏