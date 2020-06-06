فن ومشاهير

محمد لطفي يسترجع ذكرياته مع منتخب مصر العسكرى للملاكمة فى بطولة رومانيا

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السبت 6 يونيو 2020

نشر الفنان محمد لطفي صورة  يسترجع بها ذكرياته وقت انضمامه  للمنتخب العسكرى للملاكمة عام ٨٦،  وهى الصورة التى جمعته بلاعبي المنتخب العسكرى للملاكمة والمدير الفنى، وعلق عليها: منتخب مصر  للملاكمة عام ١٩٨٦عميد توفيق  مظهر  مصطفي القليني جلال الجندى محمد لطفي  

 

 

يذكر أن الفنان محمد لطفى خلال مارثون دراما رمضان الماضى قد شارك  بشخصية "المحروقى" في مسلسل النهاية، وهي الشخصية التي نالت إعجاب قطاع كبير من الجمهور ومشاهدي المسلسل، خاصة أنها استلزمت تحضيرًا كبيرًا ظهر علي اللوك الخاص بها أثناء عرض المسلسل.

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وكان نشر الفنان محمد لطفى عبر حسابه علي موقع إنستجرام صورة تم رسمها له من مسلسل "النهاية" الذى يشارك في بطولته مع عدد كبير من النجوم، من خلال شخصية "المحروق"، وعلق علي الصورة بكتابة: "أنا بشكر الفنان اللي رسم الصورة دي أنا معرفش اسمه لكن له مني كل التحية والتقدير".

 

وفور نشر الصورة توالت التعليقات عليه من جانب متابعيه ومحبيه ممن حرصوا علي تهنئته علي الدور الذى يلعبه خلال أحداث المسلسل، والذى يقوم ببطولته النجم  يوسف الشريف ومن إنتاج شركة سينرجي.

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