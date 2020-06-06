ماجدة الرومي لجمهورها: “غنوا بكل اللغات”

متابعة بتجــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، أغنيتها الجديدة “غنوا بكل اللغات” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب”، الأغنية من كلمات ماجدة الرومي، و ألحان وتوزيع ميشال فاضل.

وأيضا نشرت الرومي الأغنية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، وعلقت: “أنا لو قلتلكن مشتاقة أوعى تقولولي جايين! هذه الدني اللي هروا وراقا.. باقي برزنامتها سنين !.. بوعدكن لما نتلاقى..تبقوا بقلبي محجورين.. “غنوا بكل اللغات”.

ويشار إلى أن هذه الأغنية، تأتي بمثابة هدية من ماجدة الرومي لجمهورها حول العالم بالتزامن مع إجراءات إغلاق فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وتهدف من خلالها إلى الترفيه على ملايين الناس المعزولين داخل منازلهم ضمن إجراءات الوقاية من الفيروس.