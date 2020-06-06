شاتاي أولسوي يفضح المستور ويُكذّب تصريحات هازال كايا

متابعة بتجـــــــــرد: عبّر النجم التركي الشاب شاتاي أولسوي عن حبه الكبير لزميلته الممثلة هازال كايا بعد أن شارك معها في بطولة مسلسل “أسميتها فريحة” وكانت بداية نجاحه.
شاتاي كشف أنّه شعر بفرحة كبيرة عندما تم التواصل معه لمشاركة هازال مسلسل جديد لأنّه كان يُشاهدها عبر الشاشة ويتمنّى التعاون معها وقد ساعدته كثيراً في بداياته.
اللافت في الأمر أنّ هازال كانت قد صرّحت سابقاً أنّ الإنسجام كان مفقوداً بينها وبين شاتاي أثناء تصوير العمل كما تم الكشف عن خلافات كبيرة حدثت بينهما في الكواليس.
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