عبد المجيد عبد الله يضع لمساته الأخيرة على ألبومه الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: يتحضّر الفنان عبد المجيد عبد الله لإطلاق ألبوم جديد من دون أن يكشف عنوانه أو تاريخ إصداره. ونشر عبد المجيد عبد الله مقطعاً من إحدى أغنياته عبر حسابه وهو في الاستديو لوضع اللمسات الأخيرة عليه. وأرفق قسماً من كلمات إحدى الأغنيات: ”قمت أتذكّر جروحك علّني أقسى قساك، ما دريت إنّي أبلهى فيك وانسى قسوتي“، وعلّق: ”مزمزمه وتصبيره لين يخلص الالبوم“.

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