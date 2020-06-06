دنيا بطمة تطلق مبادرة مميزة لمكافحة كورونا

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلقت الفنانة المغربية دنيا بطمة مباردة انسانية لتوزيع الكمامات الطبية بشكل مجاني، بالإضافة إلى التبرعات على المحتاجين، وذلك لتقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت النجمة المثيرة للجدل صوراً تظهر أفراد فريق العمل الذي جمعته لتولي مهمة توزيع الكمامات والتبرعات، وعلقت عليها: “بدأت حملة التبرعات توزيع كمامات للوقاية من فيروس كورونا بالمجان، اللهم ارفعه عنا يا رب تستحقون الافضل دايما واتمنى ان تقبلو منا هذه المبادرة البسيطة”.

وتابعت: “شكرا لكل جنود الخفاء (فريق العمل) على المجهودات وشكر خاص لمعالي الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد بن جبر بن محمد آل ثاني على وقفتهم في هذه الازمة والشكر موصول لادارة اعمالي وزوجي في ميزان حسناتنا وحسناتكم”.

يُذكر أن بطمة كانت كشفت الاسبوع المصاشي عن حملها في مولودها الثاني، ولم تكشف فيه عن جنس مولودها الجديد، لافتة إلى أنها تشعر بأنها حامل بصبي، وأنها تنوي أن تطلق عليه اسم تركي.