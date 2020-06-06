مصر تمنع 5 مذيعات من الظهور.. و"النهار" تعلق "الهواء"

أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قرارا بمنع 5 إعلاميات وفنانات من الظهور على الشاشة إلا بعد حصولهم على ترخيص من نقابة المهن الإعلامية.

وفي أول رد فعل على القرار، أعلن مجلس إداره شبكة قنوات "النهار" المصرية قرارا بتعليق البث الحي للقناة، وإلغاء كل برامج الهواء، مع الاكتفاء بإعادة بعض البرامج والمسلسلات لحين إشعار آخر.

وبحسب بيان المجلس الأعلى للإعلام المصري، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، تقرر منع كلا من بوسي الطيار، ودعاء فاروق، وريم البارودي، وهالة فهمي، وعلا شوشة، من الظهور على جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية في مصر لمدة عام، أو لحين تقنين أوضاعهم بنقابة الإعلاميين بالقيد في جداول النقابة أو الحصول على ترخيص منها بمزاولة المهنة".

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واستند بيان "الأعلى للإعلام المصري" إلى قانون تنظيم نقابة الإعلاميين، ولائحة الجزاءات التي أصدرها المجلس الأعلى للإعلام، وأيضا لائحة الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية بأصول وأخلاقيات المهنة".

وجاء إعلان قرار شبكة قنوات "النهار" على القرار عبر صفحتها بموقع "فيس بوك"، مشيرة إلى أنها ستعاود البث بعد حل كل الأمور المعلقة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ونقابة الإعلاميين.

ويعود اعتراض المجلس الأعلى للإعلام على ظهور المذيعات إلى "تقديم شخصيات غير مؤهلة لعدد من البرامج الطبية".



