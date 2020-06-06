خاص- نجوى كرم تتفوق على اليسا

أحيت كل من النجمتين اللبنانيتين نجوى كرم واليسا حفلاً غنائياً عبر البث المُباشر على منصة “شاهد” الالكترونية من دون جمهور.

لفتت النجمتان الانظار باطلالتين مختلفتين حيث اختارت نجوى تصميماً من توقيع كارولينا هيريرا من مجموعة خريف/شتاء 2020، بينما إليسا اختارت فستاناً أسود اللون قصير وجريء عند منطقة الصدر.

لكن على ما يبدو ان الجمهور أحب اطلالة نجوى فمنحها أصواته بحسب استفتاء موقع “الخليج 365” للقراء بسؤال “من كانت الأكثر أناقة في حفلها الافتراضي؟

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حيث أتت النتيجة 52% نجوى كرم و48% اليسا وذلك بعد تصويت الآلاف خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

وتعتبر نجوى من أكثر النجمات اناقة على الساحة الفنية حيث تسعى بشكل دائم على اختيار أزياءً من أشهر المصممين اللبنانيين والعالميين لتُظهر سحر قوامها الممشوق.

أما اليسا تحرص على انتقاء تصاميمها من أهم دور الأزياء والتي تبرز رشاقة قوامها بأسلوب فريد يحاكي الأنوثة.