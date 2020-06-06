أصالة ترد على تصريح نوال الزغبي … والأخيرة تعلّق

وجهت الفنانة السورية أصالة نصري رسالة إلى الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بعدما قالت الأخيرة ضمن مقابلة لها عن أن اصالة فنانة كبيرة وصوتها عظيم وانها كانت أقوى منها في أزمة طلاقها. وفي حال أتت الى لبنان ستدعوها للغداء مرة جديدة في منزلها.

ونشرت اصالة الفيديو على حسابها عبر موقع انستغرام وكتبت: “أوّلاً نحن يجب ومن الضروري أن نكون أصدقاء وذلك لأنّ لدينا اصدقاء مشتركين، وثانياً أنا الى اليوم لم انسى “طعمة تبولتك ورح تعيديها كتير” لأنّنا بإذن الله سنلتقي كثيراً، وثالثاً القوّة التي تكون داخلنا، نحن لا نراها بل يراها غيرنا، وكما رأيت أنني باستطاعت، أنا أيضاً اراك استطعت فقمت بالغناء وتركت أثراً وعبّرت ودائماً كنت بأجمل شكل وألطف حضور رغم الألمّ الّذي استطيع أن اتخيله، الله يكون معك وتبقي نجمة منّ ذهب”.

لاحقاً ردّت نوال على رسالة أصالة وقالت: “حياتي صولا انا أحبك جداً وأحترمك جداً وقريبا اطيب صحن تبولة عندما تزورين بيروت”.