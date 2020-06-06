Jun 06, 2020
“الحمد الله حالتي بقت احسن ربنا كريم”، بهذه الكلمات طمأنت الفنانة المصرية رجاء الجداوي جمهورها ومحبيها وأصدقائها عن صحتها، وذلك بعد الإعلان عن إيجابية إصابتها بفيروس كورونا منذ عدة أيام.
وكانت “الجداوي” قد طالبت الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية خاصة بعدما أصيب في 24 مايو/أيار الفائت بفيروس كورونا المستجد، وتم نقلها إلى مستشفى العزل في محافظة الإسماعيلية ثم وضعها في العناية المركزة.
نذكر أن “الجداوي” كانت قد أكدت في تسجيل صوتي لها، أنها لا تعرف موعد مغادرتها المستشفى، مشيرة إلى أن عملية شفائها تتم ببطء، ولكن حالتها الصحية – رغم قصر نفسها الآن – تتحسن إلى الأفضل.
كانت هذه تفاصيل خبر آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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