بوراك أوزجيفيت يفاجئ زوجته فهرية أفجين في عيدها، شاهدوا ماذا أهداها

بطريقة رومانسية، احتفل النجم التركي بوراك أوزجيفيت بعيد ميلاد زوجته النجمة التركية ​فهرية أفجين​ الـ34.

وبهذه المناسبة السعيدة، كشفت فهرية عن المفاجأة الجميلة التي أعدها لها زوجها، حيث قامت بنشر صورة لقالب الحلوى الذي طُبع عليه صورتها مع ابنهما كاران، وهي الصورة نفسها التي سبق ونشرتها عبر حسابها على انستغرام بمناسبة عيد الام. كما نشرت فهرية صورة أخرى من المناسبة وقالت: “أحبك يا حبيبي”.

نذكر ان بوراك أوزجيفيت كان قد احتل الصدارة مؤخراً بعدما تخطى حسابه الرسمي عبر موقع انستغرام، الـ 15 مليون متابع ما يضعه في الصدارة.

ويعتبر “بوراك” اكثر الممثلين والممثلات الاتراك متابعة على انستغرام، مع العلم ان النجم التركي ليس نشيطاً على انستغرام، حيث ان عدد منشوراته لا تتعدى 125 لكن شهرته تخطت تركيا الى كل العالم العربي بسبب أعماله الدرامية.