عاصي الحلاني وزوجته يرقصان على وقع هذه المفاجأة السارة

فاجأ فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجمهور بالكشف عن مقتطف صغير من أغنيته الجديدة عبر حسابه على موقع انستغرام.

وشوّق “الحلاني” محبيه بفيديو ظهر فيه خلال جلسة استماع للأغنية المتوقع صدورها قريباً، حيث أطل بلقطات عفوية رومانسية جمعت بينه وبين زوجته كوليت الحلاني.

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ومن الملامح الأولية للأغنية تبدو إيقاعية ويقول مطلعها “رجعتيني لبدايتي”.

وكان “الحلاني” قد انتهى من تسجيل أغنية منفردة جديدة تحمل طابعاً عاطفياً وهي من كلمات وألحان حسن عيسى وتوزيع الموسيقي عمر صباغ.

أما آخر أعمال عاصي أغنية “بعشقك” تم طرحها على طريقة الفيديو كليب تحت ادارة المخرج محمد المنجد. حققت الأغنية المصورة نجاحاً مميزاً خاصة بعدما قام عاصي بتصويرها خلال الحجر المنزلي برفقة زوجته كوليت وأولاده الثلاثة ماريتا والوليد ودانا، حيث نقل المخرج صورة العائلة الجامعة والمترابطة ضمن أجواء مميزة دافئة ومحبة وطريفة ومرحة جمعتهم بدءاً من تناول الطعام سوياً، أو ممارسة الرياضة أو متابعة البرامج التلفزيونية الى المزاح فيما بينهم.