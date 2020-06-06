وفاة المذيع السعودي علي حكمي بطريقة صادمة

Jun 06, 2020 توفي عصر أمس الجمعة مقدم الفعاليات بمنطقة جازان المذيع السعودي الشاب علي حكمي غرقاً على شاطئ جزيرة المرجان في جازان، وذلك أثناء رحلة بحرية. واستمر “حكمي” حتى قبل وفاته بساعات قليلة ينشر لمتابعيه مقاطع فيديو للأجواء الماطرة عبر تطبيق سنابشات. وآخر ما نشره “حكمي” على حسابه على سنابشات حيث كان يبث مباشرة قبل وفاته بلحظات “سنرحل يوماً دون وداع سنترك خلفنا كل ما نريد، وما لا نريد.. ذلك هو الرحيل البعيد.. اللهم ارزقنا حسن الحياة وحسن الرحيل وارزقنا بمن يدعو لنا بعد الموت”. ويعتبر المذيع “حكمي” من الناشطين في الفعاليات التطوعية بمنطقة جازان خلال السنوات الماضية.







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