نجوى كرم امام امتحان وهذه النتيجة النهائية

استطاعت شمس الغنية اللبنانية ​نجوى كرم، أن تحقق​ نجاحًا كبيرًا في حفلها المباشر عبر المنصة الإلكترونية “شاهد”، والذي أحيته بمناسبة عيد الفطر السعيد.

نجوى أحيت الحفلة من منزلها من دون جمهور، عن هذه التجربة أكدت انها مختلفة على الرغم من بعض التجارب السابقة في بعض الاستديوهات اثناء تصوير برامج معينة حيث كانت تقدم مجموعة اغنيات بحضور عدد قليل من الجمهور، لكن هذه المرة الظرف اختلف بسبب فيروس كورونا لكن استطاعت ان تتخطاها من خلال اغماض عينيها لترى الجمهور أمامها.

ورداً على سؤال ان هذه الحفلات يتم تسجيلها في وقت سابق ثم يتم عرضها بشكل مباشر لتفادي أي أخطاء تقنية، كشفت نجوى ان السهرة كانت مباشرة على الهواء ونظراً لاقبال الجمهور عليها تم تمديدها، حيث كان من المفترض ان تبدأ السهرة الساعة العاشرة مساءً وتنتهي الساعة 11.30 مساءً لكن بسب طلب الجمهور تم تمديد السهرة نصف ساعة، فقدمت عدة أغنيات ما فاجأ الموسيقيين بسبب عدم إجرائهم البروفات على الشق الأخير من السهرة.

وأشارت نجوى لـ “انسايدر بالعربي” ان الفنان يبقى دائماً امام امتحان عندما يطل بشكل مباشر امام الجمهور، لكنها شعرت ان تمديد وقت السهرة جعلها تستبق حكم الجمهور على الحفلة ونجاحها، بالاضافة الى وجود عمالقة الفن الذين شاركوا في سهرات عيد الفطر السعيد.