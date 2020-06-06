حلا الترك: الحمدلله نجحت وتخرجت (صور)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت الفنانة البحرينية حلا الترك مرحلة الثانوية ووثقت احتفالها بالتخرج من خلال صور نشرتها عبر ستوري إنستغرام ظهرت فيها بقائمة الناجحين والمتخرجين من هذه المرحلة.

وكتبت الترك على إحدى الصور: "الحمدلله نجحت وتخرجت"، لتنهال عليها التهاني والتبريكات من جمهورها والمقربين منها، كما نشرت صورة لبعض الهدايا التي تلقتها وعلقت على إحداها "يعطيج ألف عافية، حبيبتي ما قصرتي".

ويأتي تخرج حلا الترك بعد أن أكدت في وقت سابق أنها تسعى للتخرج من المرحلة الثانوية فقالت "أهتم كثيرا بنفسي بالتأكيد بسبب الأجواء التي نعيش فيها، لكن أهم الأشياء التي أقوم بها في فترة الحجر الصحي هو دراستي وفي حال توفر وقت أبدأ في مشاهدة بعض الأعمال الدرامية والسينمائية".

وتمنى الجمهور للفنانة التوفيق والنجاح بعد تخطيها هذه المرحلة متسائلين عن الخطوة العلمية المقبلة التي ستقدم عليها إن كانت ستسجل في الجامعة مباشرة أم أنها ستؤجل ذلك، كما تساءل آخرون عن التخصص الذي تود الفنانة دراسته، ونصحها البعض بتخصصات علمية محددة.

يذكر أن الفنانة البحرينية قد احتفلت بعيد ميلادها الـ 18 مؤخرًا، وبهذه المناسبة نشرت حلا صورة لها مرفقة بالرقم 18 فقط وإلى جانبها "إيموجي" لـ بالون ومنعت التعليقات.

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وجاءت صورة حلا بالأبيض والأسود وبدت فيها جالسة على الأرض وهي في حالة عدم رضا.

كما احتفل والدها المنتج محمد الترك بالمناسبة ووجه لها معايدة في صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وكتب :"كل عام وانتي بألف خير اميرتي الصغيرة ويارب يأخذ من بعمري ويعطيكم".

يشار إلى أن حلا الترك وضعت صوتها على عمل غنائي مع المنتج هيثم علاء الدين على أن يصدر قريباً. الأغنية بعنوان "ايش تبغي مني" كلمات فراس الحبيب.

كما ظهرت الفنانة في الأيام الماضية مع الحملة الوطنية "فينا خير" التي أطلقها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، للمساهمة في دعم الجهود الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.